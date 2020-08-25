صور.. روجينا من كواليس مسلسل أسود فاتح: "لبنان ستظل جبلا شامخا"

نشرت الفنانة روجينا صورا من كواليس تصوير مسلسل "أسود فاتح" في لبنان، والذي تجسد من خلاله شخصية "نجلاء".

وعلقت روجينا على الصورة: "لبنان ستظل جبلا شامخا ترنو لك الأرواح وتتعلق بك القلوب".

ومسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

يذكر أن روجينا شاركت بموسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، وجسدت من خلاله شخصية "فدوي" والتي اشتهرت بكلمة "ياعمري" ولاقت الشخصية نجاحا كبيرا رغم الشر الذي كانت تحتويه.