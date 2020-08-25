"روتاري مصر" ترسل مساعدات طبية لمنكوبي مرفأ بيروت

تواصل منطقة "روتاري مصر"، برئاسة المحافظ أسامة الأحمر، مع منطقة روتاري لبنان، عن طريق لجنتي الإغاثة والكوارث، برئاسة المهندس سمير عامر ولجنة تنمية الموارد برئاسة السيدة جيهان حلاوة، لتحديد الاحتياجات العاجلة لمصابي الانفجار من أدوية ومستلزمات طبية.

وفي استجابة للمبادرة المصرية بإرسال المعونات الطبية العاجلة لمنكوبي انفجار مرفأ بيروت، تمّ تدبير 2 طن أدوية ومستلزمات طبية، من مصانع الأدوية المصرية المحلية، بتمويل من الأنديه الروتارية بمصر والزملاء الروتاريين بمصر.

وجرى التواصل مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة في سفارة مصر ببيروت والأمانة العامة لوزارة الدفاع، وذلك لتسهيل نقل هذة المعونات لبيروت على متن إحدى الطائرات المصرية العسكرية الناقلة للمساعدات للشعب اللبناني، مما سيكون له أكبر الأثر في تخفيف آلام ومعاناة الجرحى والمصابين بمستشفيات بيروت.

ويبرهن "روتاري مصر"، دومًا على استمرارية تفاعله مع الكوارث، وبذل كل الجهد الممكن، وذلك بتكريس موارده الذاتية لدعم الدولة المصرية في مساعيها من أجل رفع المعاناة عن مصابي هذه الكوارث لرفع شأن الوطن والمواطنين.