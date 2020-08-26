أرملة عرفات: اتعرض لإرهاب فكري من الذباب الإلكتروني.. ولن أخضع له

قالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، إنها تتعرض لإرهاب فكري بسبب موقفها من دولة الإمارات، مؤكدة أنها لن تخضع لذلك، وأن مواقفها تهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني، وعدم الوقوع في أخطاء الماضى، عندما تكبد الشعب الفلسطيني، تبعات المواقف السياسية، التي لم تكن مناسبة.

وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإمارات دولة عربية مستقلة دعمت ومازالت تدعم فلسطين، وعلينا أن لا نسير وراء من يريد إبعاد فلسطين عن اشقائها العرب، لافتة إلى أن "إسرائيل مبسوطة بالشرخ بين الشعب الفلسطيني والإمارات".

ولفتت "سها عرفات"، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لديه بعد نظر، تماما كما كان "أبو عمار"، مشددة على أنها تتعرض إلى هجوم شرس من قبل الذباب الإلكترونى، وتابعت: "بيخونوني على موقفي".