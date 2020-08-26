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أرملة ياسر عرفات تنفي امتلاكها 7 مليارات دولار

كتب:

شريف سليمان
01:06 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
ياسر عرفات

ياسر عرفات

فندت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، المزاعم التي تردد بشأن امتلاكها 7 مليارات دولار حصلت عليها من أموال الشعب الفلسطيني.

وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "إذا مشت نملة في أي اتجاه الأمريكان عارفين إلى أين ذهبت في أي مكان بالعالم، تخيل لو أنا عندى 7 مليار الأمريكان كانوا هيخلوا عندى هذه الأموال".

وتابعت، أنها لو تمتلك هذه الأموال ما كانت تركتها أجهزة المخابرات العالمية، مشددة على أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

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