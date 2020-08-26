"الوطن" تنشر صورة "محام الجيزة" المتهم بتقطيع ابنته

حصلت "الوطن" على صور المحامي المتهم بقتل وتقطيع جسد ابنته قبل 16 شهرًا من الآن في منطقة الطالبية، ووضع النصف السفلي للفتاة البالغة 13 سنة في شنطة سفر والتخلص منه في الطالبية بمحافظة الجيزة، وباقي الجثة في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، واحتفظ بالرأس لمدة 3 أيام قبل أن يدفنها.

"قطعها بمنشار إلى 4 أجزاء، ودفن الرأس حتى لا ينكشف أمره".. هكذا سجلت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أثناء البحث عن جريمة نصف الجثة السفلي لفتاة الطالبية قبل 16 شهرا من الآن.

وتوصلت التحريات إلى تورط الأب - محامي - وزوجته الثانية وصديقتها في الجريمة، وتمكنت القوات من ضبط الأب ولا تزال تواصل البحث عن زوجته وصديقتها، وتبين أن الأب نفذ جريمته لقيام ابنته 13 سنة بالتسول.