"علاقة شاذة و 19 ألف جنيه".. كواليس جريمة قتل محاسب على يد 3 أشخاص

"كنا عايزين فلوس.. قلنا نسرقه.. بس هو وقف فى طريقنا قتلناه.. نصيبه كده".. بهذه الكلمات بدأ الأصدقاء الثلاثة الكشف عن ملابسات جريمة قتل "محاسب"، فى منطقة الطالبية، أثناء مثولهم أمام جهات التحقيق لنظر قرار تجديد حبسهم على ذمة القضية، وكشف المتهمون عن علاقة شاذة كانت بينهم وبين المجنى عليه، منذ قرابة 3 سنوات وأنهم كانوا يترددون على المجنى عليه لإقامة علاقة شاذة معه مقابل حصولهم على مبالغ مالية.. وعقب مرورهم بضائقة مالية فكروا فى سرقة المجنى عليه إلا أنه قام بمقاومتهم فتخلصوا منه.

عقب الانتهاء من سماع اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق، قررت حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة وحيازة سلاح بدون ترخيص.

وعقب تسجيل اعترافات المتهمين، وإصدر قرار بتجديد حبسهم، تم إعادة المتهمين إلى محبسهم بمعرفة قوة أمنية من المباحث تحت إشراف العقيد محمد أمين مفتش الطالبية والعمرانية والمقدم خالد يسرى نائب مأمور قسم شرطة الطالبية.

تفاصيل الجريمة المروعة، كشفت عنها أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا من شاب بالعثور على جثة ("نجل عمه" موظف - داخل الشقة سكنه بمنطقة الطالبية.

بمجرد تلقى البلاغ.. انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء سامح الحميلى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد طارق حمزة رئيس مباحث القطاع، والمقدم مصطفى كمال وكيل مباحث الفرقة.. إلى مكان الواقعة.

وتبين أن المجنى عليه 52 عاما - يقيم بمفرده فى الشقة - مصاب بطعنات متفرقة فى مختلف أنحاء جسده، وملقى فى غرفة النوم، وأيضا سجلت القوات أن الجناة دخلوا بطريقة مشروعة، ما يشير إلى أنهم على علاقة صداقة مع المجنى عليه.. وحضرت النيابة العامة وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.. وضبط وإحضار المتهمين.

بينما كانت النيابة تعاين مسرح الجريمة، كان هناك فريق من المباحث تحت قيادة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة المباحث والمقدم خالد يسرى نائب مامور قسم شرطة الطالبية.. تواصل فحص الكاميرات وفحص المترددين على المجنى عليه وعلاقته وتبين أن مرتكبى الواقعة 3 أشخاص (عامل بمقهى - سائق "توك توك" – بائع دواجن - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا).. واختبائهم بإحدى الشقق المستأجرة فى منطقة العامرية بالإسكندرية.. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية.. أمكن ضبطهم بمكان إختبائهم بشقة مستأجرة بمنطقة العامرية ، وبحوزتهم (مبلغ مالى 14,660جنيه - هاتف محمول - 2جهاز باور بنك) خاصين بالمجنى عليه.

وجاء فى محضر الشرطة أن المتهمين اعترفوا بتفاصيل الجريمة حيث قرروا بسابقة تعرفهم منذ عدة سنوات على المجنى عليه أثناء فترة عمله بأحد الفنادق بمنطقة الجمالية بالقاهرة خلال ترددهم للإقامة بالفندق واعتيادهم التردد عليه بالشقة فى العمرانية لممارسة الشذوذ معه، ونظراً لتراكم الديون أقساط مركبة "توك توك" على المتهم الثانى "السائق" فعقدوا العزم على سرقته والتخلص منه ، وأضاف المتهمون بقيامهم بالتوجه للشقة محل الواقعة وتعدى عليه المتهمان الثانى والثالث بسكين فأصابوه بطعنات متفرقة أودت بحياته واستولوا على (مبلغ 19 ألف جنيه - هاتفين محمول - 2 جهاز باور بنك) ، وهربوا وتخلصوا من السكين وأحد الهاتفين بإلقائهما بمياه أحد المصارف المائية ثم توجهوا لمدينة الإسكندرية للاختباء بها وأنفقوا باقى المبلغ المستولى عليه خلال فترة هروبهم، وعقب ذلك تم إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.