أرملة عرفات: الإخوان أصدروا تعليمات بمهاجمتي وأمثل كل فلسطيني شريف

كشفت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، إن هناك تعليمات صدرت لجماعة الإخوان الإرهابية بمهاجمتها، بسبب موقفها من القضية الفلسطينية.

وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "أنا دائما لا اتحدث عنهم، ولكن استطيع القول أنه صدرت تعليمات لهم أن يهاجموننى".

وتابعت: "القيادات الفلسطينية كانت تبلع العلقم في سبيل الحفاظ على الفلسطينيين، وأنا أمثل الشرفاء من الشعب الفلسطيني وليس الحاقدين والمرتزقة من الشعب الفلسطيني".