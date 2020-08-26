سميرة عبدالعزيز: حذروا زوجي محفوظ عبدالرحمن من كتابة سيناريو أم كلثوم

تحدثت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عن زوجها السيناريست الراحل محفوظ عبدالرحمن، وذلك خلال لقائها مع عمرو خليل وريهام إبراهيم في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc".

وكشفت "عبدالعزيز"، أن كثيرون حذروا زوجها الراحل من كتابة مسلسل أم كلثوم "قالوا له أنت داخل عرين الأسد"، مشيرة إلى أن المنتج ممدوح الليثي شجعه على كتابة المسلسل.

وأوضحت أنه قام بشراء كل المجلات القديمة، وانتشرت المجلات القديمة في أرضية غرفته، وكان يبحث فيها عن معلومات عن كوكب الشرق، لافتة إلى أنه لم يجد معلومات عن أمها وأبيها، وأنه وجد مسلسل بصوت كوكب الشرق، تحكي فيه عن أبيها وأمها وكيفية نشأتها.

وأشارت إلى أن زوجها لم يكن يرقم الصفحات، لأنه كان يكره التعامل بالأرقام، وكان يترك هذه المهمة لها، لافتة إلى أن مسلسل "أم كلثوم"، رقمت صفحات السيناريو الخاص به المخرجة إنعام محمد علي، التي فاجئتها بتكليفها بدور والدة أم كلثوم.

وأكدت أنها جلست مع "الست إحسان"، التي كانت تساعد كوكب الشرق في ملابسها، وكانت تتحدث مع الراحل محفوظ عبدالرحمن، ووصفت أم كلثوم بأنها "طيبة وحنينة وجادة في نفس الوقت"، لافتة أنها كانت تغطي الشوربة لأم كلثوم بطرحتها حتى لا ينظر لها أحد.

ولفتت سميرة عبدالعزيز انها علمت بعض عادات والدة أم كلثوم من السيدة إحسان، وأنها كانت حينما تسلم على أحد كانت تضع يدها في الطرحة، مشيرة إلى أنها ذهبت لبلدة طماي الزهايرة، مسقط رأس أم كلثوم، وشاهدت منزلهم وجلست مع بائعة جبن لتتعرف على لهجتهم.