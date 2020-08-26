كريم عفيفي: دوري في مسرحية علاء الدين كان مكتوب لـ"قرد ومعرفوش يجيبوه"

تحدث الفنان كريم عفيفي، عن مشاركته في مسرحية "علاء الدين"، مع الفنان أحمد عز، قائلا: إنه يقدم دور "أوفا" في المسرحية، وهو صديق علاء الدين الذي يجسده أحمد عز، وهو دور "قرد" في الرواية الأصلية، لكنهم في المسرحية لم يستطيعوا الاستعانة بقرد، وقرروا إسناد الدور له.

وأوضح عفيفي، لمراسل برنامج "لايت شو" الذي تقدمه آية غرياني، وأميرة عدلي عبر فضائية "الحياة"، أنه انبهر بآداء أحمد عز على المسرح، ووصفه بأنه "مكسر الدنيا"، حيث وجده يتعامل مع الجمهور ويهتم بالتفاصيل، وهو يقف على خشبة المسرح، مشددًا على أنه سعيد بمشاركته في المسرحية.

وأعرب عفيفي، عن سعادته بتواجد باقي أصدقائه وزملاء جيله من الفنانين على الساحة بشكل كبير، خاصةً علي ربيع وأوس أوس، الذين يقدمون مسرحية "صباحية مباركة".

يذكر أن برنامج "لايت شو"، يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما، وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج، تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية، ويعرض البرنامج عبر فضائية "الحياة" أيام الأحد والثلاثاء والخميس في العاشرة مساء.