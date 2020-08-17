كريم عفيفي: "علاء الدين" كسرت عقدة الخواجة.. وعز "ستار"كما يجب أن يكون

اعرب الفنان كريم عفيفي عن سعادته بالمشاركة في بطولة عمل مسرحي بحجم "علاء الدين" بكل ما يحتويه من إبهار شديد في كافة تفاصيل العمل، بداية من الملابس والموسيقى وحتى التكنولوجيا الحديثة التي لم نراها من قبل سوى في المسارح العالمية وكنا نعتبرها "عقدة الخواجة".

وقال عفيفي في بيان: بدايتي كانت من المسرح وانطلاقتي جاءت على خشبته، ولكن العمل في مسرح كايرو شو يتميز بالاحترافية الشديدة والنظام الدقيق في كافة التفاصيل، إلى جانب الروح الحلوة التي تحيط بالمكان.

وعن شخصية "قفة" التي يقدمها في المسرحية لفت إلى أنها أضافت بهجة وروحا إلى العمل، على الرغم من أنها غير موجودة في النص الأصلي.

وأضاف مازحا: "قفة هو البديل لقرد علاء الدين في القصة الأصلية، وعشان مش هينفع نجيب قرد على المسرح اخترعنا قفة".

وتابع: "قفة أضاف أيضا بعدا إنسانيا هاما وهو قيمة الصداقة الحقيقية التي لا تهتز، حتى وإن تسببت لطرفيها في مشاكل".

وحول علاقته بالنجم الكبير أحمد عز، أكد عفيفي أنه "ميجا ستار" كما يجب أن يكون، وأنه كان مفاجاة كبيرة له داخل وخارج العرض، مضيفا: على الرغم من سعادتي الكبيرة بالعمل مع نجم بحجمه حين عرض على الدور، إلا أني لم أتصور مدى رقيه على المستوي الإنساني واحترامه للجميع ومساعدته وتشجعيه الدائم لي ولهم، وعلى مستوي العمل لم أتخيل أن يكون له هذا الحضور الكبير والتمكن في أول ظهور له على المسرح.