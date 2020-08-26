النيابة تطلب ضبط وإحضار زوج ضحية مذبحة كفر الدوار

أمرت نيابة كفر الدوار العامة، بضبط وإحضار "إسلام محمد فتحي"، رب الأسرة التي لقيت مصرعها ذبحا، داخل مسكنهم بحي منشية النصر بكفر الدوار بالبحيرة، فيما فرضت قوات الأمن، طوقا أمنيا حول منزل الضحايا، ونقلت جثامينهم إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار المركزي، تحت تصرف النيابة.

وباشر المستشار حسام السقا، مدير نيابة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، التحقيق في واقعة ذبح ربة منزل ونجليها التوأم، والعثور على جثثهم داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وناظر مدير النيابة العامة جثامين المجني عليهم، وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين الثلاثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك، وتكليف المباحث بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، والتحري حول الزوج وعلاقته بالمجني عليها.