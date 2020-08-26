شوقي: كل ما يتداول عن المصروفات المدرسية والمدارس الدولية غير صحيح
كتب:
أحمد حامد دياب
03:56 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
الدكتور طارق شوقي
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد شرح خطة التعامل مع العام الدراسي الجديد.
وقال شوقي، خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سنشرح خطة التعامل مع العام الدراسي الجديد، في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر إن شاء الله، ونوضح كل التفاصيل".
وأضاف: "كل ما يتم تداوله عن المنصات والدروس ومجموعات التقوية والمصروفات الدراسية والمدارس الخاصة والدولية، لا أساس له من الصحة".