التعليم تعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بداية الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنّه من المقرر اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية بداية الأسبوع المقبل بعد عرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تمهيدا لإعلانها بشكل نهائي للطلاب.

وأضاف نائب الوزير في تصريحات خاصة، أنّه جار جمع المعلومات الأولية بشأن نسب النجاح وحصر كشوف الأوائل في كافة الشُعب.

وأكد نائب الوزير، أنّ امتحانات الدبلومات الفنية سارت بشكل هادئ وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لحماية الطلاب والمعلمين، وجميع المشاركين في العملية الامتحانية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.