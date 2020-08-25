التعليم تحول 99 مدرسة فنية لـ"عسكرية" والحضور شرطا للنجاح

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنّ 27 مدرسة تعليم فني بنين، دخلت تطبيق نظام التأسيس العسكري في سبتمبر 2019، من العام الدراسي الماضي.

وأضاف نائب الوزير في تصريحات خاصة، أنّه نتيجة للنجاح الملحوظ لتلك التجربة، سيتم إدخال نظام التأسيس العسكري في 99 مدرسة فنية بنين في بداية العام الدراسي المقبل 2020/2021.

وأوضح مجاهد أنّ التأسيس العسكري، يتضمن مقرر تربية عسكرية وسلوكيات نظري وعملي لطلاب الصف الأول في كل مدرسة.

ويعتمد نظام الدراسة في مدارس التأسيس العسكري، على إلزام الطالب بالحضور، وحال الغياب المتكرر قد يتسبب في منعه من دخول الامتحان، على أن يتم اعتبار مقررات التربية العسكرية الدراسية مادة نجاح ورسوب للطالب؛ ويؤدي الطالب بأداء الامتحان بها قبل الامتحانات النظرية، وإذا لم يتمكن من النجاح واجتياز الامتحان في هذه المادة، فلن يتمكن من دخول الامتحانات بعد ذلك.