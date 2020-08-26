معالج روحاني: سأذهب لرقية مؤمن زكريا بعد عجز الطب عن علاجه

أعلن المعالج الروحاني أحمد جبر، أنه ينوي الذهاب ليرقي لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، بعدما عجز الطب عن علاجه حسب تعبيره.

ونشر جبر، صور لمؤمن زكريا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بإذن الله جاري التنسيق معي، للذهاب لأخويا مؤمن زكريا، لرقيته بعد أن عجز الطب عن علاجه".

وأضاف: "وأسأل الله العظيم أن يشفيه، وأن يصرف عنه مرضه، إن كان ابتلاءً بمرض أو حسد أو سحر، أسأل الله العظيم، أن يشفيه ويشفي مرضي المسلمين"، لافتًا إلى أن الرقيه ما هي إلا بعض آيات وأدعية مأثورة عن النبي والصحابة، بأحاديث صحيحة، قال لنا رسول الله، أن نفعلها في المرض والتعب العضوي، مؤكدًا أن الرقية ليست مقصورة على الجن والعفاريت والسحر، مختتمًا كلامه بقوله "الله المستعان".

ويدير جبر المركز الطبي لخفايا العالم الخفي، وهو مركز متخصص في الكشف الطبي والعلاج من الأمراض الروحانية والنفسية والحالات من الجن والصرع والروحانيات ونوبات الإغماء الروحانية والمس الشيطانى والمس الجنى واللبس، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمركز، وأنه هو صاحب مبادرة حملة تنظيف المقابر من الأسحار حول العالم.