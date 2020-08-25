4 مواقف إنسانية لأحمد فهمي آخرها مع مؤمن زكريا

واصل النجم أحمد فهمي دعمه لمؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، الذي يمر بأزمة صحية أبعدته عن الملاعب منذ فترة، وذلك إثر إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري الذي أثر على حركة يديه وقدميه، وهو ما تجلى واضحاً في المقطع المصور له عند حضوره لمسرحية "علاء الدين" الجمعة الماضية.

ونشر فهمي صورة له تحت الماء مقلداً حركة زكريا عند إحرازه الأهداف، وعلق عليها عبر حسابه بتطبيق "انستجرام" قائلاً: "الصورة دي اتصورتها من 3 سنين، طول عمري بحبك يا مؤمن، ألف سلامة، إن شاء الله كبوة وهتعدي وترجع أحسن من الأول".

ولم تكن هذه الصورة هي أول موقف داعم من فهمي لزكريا في أزمته الصحية، حيث سبق ودعمه عقب ظهور الأخير في برنامج "اللعيب"، الذي بدا خلاله في حالة صحية ونفسية صعبة للغاية، حيث نشر فهمي حينها صورة لنجم الأهلي عبر حسابه بتطبيق "انستجرام"، وعلق عليها بقوله: أدعم مؤمن زكريا ربنا يشفيه.

وبهذه اللفتة الإنسانية، أظهر فهمي جانباً آخر من شخصيته ربما يكون غير معروفاً للجمهور، ولكنه يبدو واضحاً في عدد من المواقف الإنسانية التي نستعرضها خلال السطور المقبلة.

عبدالرحمن وحيد

استضاف فهمي الشاب عبدالرحمن وحيد من ذوي القدرات الخاصة في مكتبه، لتقديم الدعم النفسي له بعد تعرض الأخير للتنمر،نظراً لعدم اكتمال اكتمال يديه وأصابع قدميه، إضافة إلى وجود قلبه في الجهة اليمنى وليس اليسرى.

ونشر فهمي صورة حينها عبر حسابه بتطبيق "انستجرام"، وعلق عليها قائلاً: حبيبي وأخويا يا عبدالرحمن، نورتني وشرفتني يا حبيبي.

شريف منير

ووتضامن فهمي مع الفنان شريف منير إثر تعرض ابنتيه "فريدة وكاميليا" للتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": شريف منير، ووضع رمز التصفيق في إشارة إلى دعمه لموقف الأخير من المتنمرين.

الكلاب

يعتبر فهمي الكلاب من المخلوقات القريبة لقلبه، ولذلك لا يتمالك غضبه عند معاملتهم بقسوة، وهو ما يتضح في منشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها اعتناؤه بكلب تعرض لبتر قدمه بعد إلقاء مار نار عليه من أحد الأشخاص.

ونشر فهمي صورته مع الكلب، وعلق عليها قائلاً: ارحموا الحيوانات دي أرواح، الكلب ده واحد رمي عليه مية نار ورجله اتقطعت، لو مش هتساعده متأذيهوش.