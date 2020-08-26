إصابة اليوتيوبر عمرو راضي.. وصديقه: ماشي بعكاز

أعلن اليوتيوبر إسلام طارق، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تطورات الحالة الصحية لليوتيوبر عمرو راضي، مشيرا إلى أنه مصاب بالديسك.

وأضاف طارق، أن الحالة الصحية والنفسية لليوتيوبر عمرو راضي تدهورت منذ فترة، لذا اختفى عن السوشيال ميديا، بعد وفاة صديقه اليوتيوبر مصطفى حفناوي.

وكتب طارق: "للناس اللي بتسألني عن عمرو راضي.. شايفين، ماشي بعُكاز والله ربنا ما يوريني حاجة وحشه في صُحابي.. الدكتور بيقوله ده ديسك ولازم ترتاح.. قلبي واجعني عليه والله.. فُراق الحبايب بيكسر ولاد الأصول بجد مش كلام".