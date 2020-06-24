مصدر أمني: نلاحق عمرو راضي بعد فيديوهات "الأدوية مقابل الفولو"

قال مصدر أمني إنه يتم ملاحقة اليوتيوبرز عمرو راضي، بعدما ظهر في عدد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعو المتابعين لديه، متابعة عدد من الأشخاص في قائمة قام بنشرها، مقابل الحصول على بعض الأدوية غير المتوفرة في الأسواق والتي تتعلق بمحاربة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن" إنه سيتم إصدار قرار بضبط وإحضار عمرو راضي وغيره من المشاركين في تلك الفيديوهات.

كان عمرو راضي في فيديو نشره عبر حسابه على "انستجرام"، تظهر بجواره مجموعة كبيرة من عبوات الكحول 70%، وكمامات، و10 آلاف علبة من الأدوية، يقول بنفسه إنهم غير موجودين بالسوق إطلاقا، ودعا من يتابعه إلى المشاركة فى هذا الأمر من خلال أن يدخل المتابعون إلى قائمة الأشخاص الذين يتابعهم عمرو راضي، ويقومون بعمل متابعة لهم، ما وصفه عدد كبير من المستخدمين بـ"المستفز".

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #حاسبواعمروراضي بيخزن أدويه هو و‎#علي_عزلان وبيمثلوا إنهم بيعملوا كده من باب الخير.

يذكر أن إدارة المتابعة والرصد في المكتب الفني للنائب العام، لا تتوقف عن متابعة ورصد ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المخالف منها للقوانين والسلوكيات، وأن وقائع كثيرة تم التحقيق فيها مؤخرًا.