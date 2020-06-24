هاجمه متابعوه والأمن يلاحقه.. القصة الكاملة لـ"أدوية عمرو راضي"

تعرض اليوتيوبر عمرو راضي لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، دعا فيه متابعيه لمتابعة بعض الأشخاص الآخرين في قائمة نشرها مقابل الحصول على بعض الأدوية غير المتوفرة في الأسواق.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمر بأنّه غير لائق، بسبب احتياج الكثيرين لهذه الأدوية، ودشنوا هاشتاج "حاسبوا عمرو راضي"، وانتشر بشكل كبير في الساعات الأخيرة.

واتهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عمرو راضي بأنّه اشترى الأدوية من شركات معينة، وقال أحد المهاجمين: "بما إن الدولة بتعاقب أي حد بيخزن أدوية لازم الشخص ده يتعاقب".

وعلى جانب آخر، ظهر عمرو راضي في مقطع فيديو آخر عبر صفحته على فيس بوك، ليرد على الهجوم الذي تعرض له، قائلا: "أنا بقدم محتوى على الإنترنت من 8 سنين، والناس بتابعني عشان تتفرج عليّا، وبالتالي بقى عندى فولورز والأعداد بتكبر، وكلنا عارفين إن الإنفولونسر بقوا يعملوا إعلانات زي الممثلين، وبما إن ناس كتير بتتفرج عليا في كمان ناس تانية بيعملوا مشاريع صغيرة وبيضطروا يلجأوا لحد زيي عشان يعملوا دعاية".

وأضاف عمرو: "الشخص من دول بيكلمنى بقوله انا هاخد 10 جنيه عشان أعملك إعلان، وده حقي، ولو 10 أشخاص كلموني هاخد من كل واحد 10 جنيه دخلي وأكل عيشي من ده، ومقابل ده بعمل هدايا للناس المتابعين عندي".

وأكد عمرو أنّ ما قاله في مقطع فيديو الأدوية جرى تأويله، وبعض الأشخاص فسروا كلامه بشكل خاطئ وبأنه كان يفعل الخير.

ونشر "عمرو" مقاطع فيديو وهو يوزع الأدوية على مستشفيات العزل، معلقا: "أتمنى أكون أديت دوري تجاه بلدي، وأتمنى الناس تستقبل ده بحسن نيّة".

وقال مصدر أمني إنّه جار ملاحقة اليوتيوبرز عمرو راضي، بعدما ظهر في عدد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعو المتابعين لديه، لمتابعة عدد من الأشخاص في قائمة قام بنشرها، مقابل الحصول على بعض الأدوية غير المتوفرة في الأسواق والتي تتعلق بمحاربة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، أنّه سيتم إصدار قرار بضبط وإحضار عمرو راضي وغيره من المشاركين في تلك الفيديوهات.