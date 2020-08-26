اليوم.. آخر فرصة لطلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم في التنسيق

فتحت الجامعات الحكومية، قبل قليل، معامل التنسيق الإلكتروني أمام طلاب شريحة المرحلة الأولى من الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم غبر الموقع الإلكتروني للتنسيق في آخر أيام المرحلة، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الجامعات للمحافظة على الطلاب والعاملين وذويهم من الإصابة بمرض كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكتروني، باب التسجيل أمام طلاب المرحلة الليلة في السابعة مساء.

وانطلقت السبت الماضي أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفا و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفا و665 طالبا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبا، ليصل إجمالي طلاب المرحلة إلى 149 ألفا و685 طالبا.