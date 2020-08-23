المشرف على التنسيق:إعلان نتيجة المرحلة الأولى خلال 72 ساعة من انتهائها

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 85 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2020- 2021.

وأكد عطا، لـ"الوطن"، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة خلال 72 ساعة من انتهائها، مشيراً إلى إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء بعد غد الأربعاء المقبل.

عطا: 85 ألف طالب سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى حتى الآن

وأوضح عطا أن المرحلة الأولى للتنسيق، انطلقت صباح، أمس، السبت، على أن تستمرحتى الساعة الـ7 من مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 26 أغسطس الجاري، مؤكداً انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون وجود أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

وانطلقت، أمس، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفا و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفا و665 طالبا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبا، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفا و685 طالبا.