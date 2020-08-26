استقرار الدولار وأقل سعر شراء بـ15.83 جنيه
كتب:
جهاد الطويل
09:33 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
دولار
استقر الدولار مقابل الجنيه في البنوك لليوم الثاني على التوالي، ليباع بأقل سعر في: hsbc، العقاري المصري، بـ15.93 جنيه مقابل 15.83 جنيه للشراء.
وسجّل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر للبيع، بـ15.99 جنيه مقابل 15.83 جنيه للشراء.
وحافظ الدولار على استقراره في بنوك "العربي الأفريقي الدولي، بلوم، المصري الخليجي، قناة السويس، الأهلي المصري عودة، المصري لتنمية الصادرات، وأبوظبي الأول"، ليباع بـ15.95 مقابل 15.85 جنيه أمس.