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محمود مسلم

الإحصاء: 9.4% زيادة في أعداد حوادث الحريق 2019

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الوطن
09:48 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
الجهاز المركزى

الجهاز المركزى

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 26 / 8 /  2020 البيـان الصحفـى لحوادث  الحرائق فى مصر  عام 2019  وكان من أهم مؤشراته ما يلى : 

 بلــغ عــدد حـوادث الحريق عـــلى مستوى الجمهورية 50662 حادثـة عام 2019 ،بينمــا كانـت46323 حادثة عـام 2018 بنسبة زيادة قدرها 9.4% .وفقـــاً للحــالة الجنائية يأتى الإهمال فى المرتبة الأولـــى لحوادث الحريــق بعـدد 25029حـادثة  بنسبة 49.4% ، يليــه الحــريق العـــارض بعــدد 23046 حـــادثة بنسبة 45.5% ،ثــم الحريق العمــد بعــدد 2587 حــادثة بنسبــة 5.1%خلال عام 2019  . 

أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلــة - شمـاريخ إلخ ... ) بنسبة 59.3% ، الماس الكهربائى أوالشرر الإحتكاكى بنسبة 18.5% ، الإشتعال الذاتي بنسبة 10.2% ، المواقد والأفران والغلايات بنسبة 6.8% ، حرائق الغازات بنسبة 4.4% وفى المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.8% من إجمالي مسببات الحريق . 

جاءت الارض الفضاء ( القمامة والمخلفات ) فى المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بنسبة 46.7% ، يليها المبانى السكنية بنسبة 31% ، وفى المرتبة الأخيرة سجلت المنشآت الشرطية والسياحية نسبة 0.1 % .

 تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريـق بعدد 7114 حادثة بنسبة 14% ، يليها  محافظة الإسكندرية بعدد 3516 حادثة  بنسبة 6.9% ، وفى المرتبــــة الأخــــيرة محـــافظة شمـــال سينـــاء بعدد 72حادثة بنسبـــة 0.1 % من إجمــالى حوادث الحريق . 

سجل شهـر مايـو المرتبة الأولي لحـوادث الحريق بنسبة 10.9% ،يليـــه شهـــريونيو بنسبـة 9.6% وأخيراً شهرى فبراير، ديسمبر بنسبة 6.7% وهــي الأقل عـلى مستـــوى الأشهـر من إجمالى حوادث الحريق . بلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا الحريـق 249 متوفى من المدنيين ، 3 من رجـال الإطفـاء ، وبالنسبة للمصابين فقـد بلغ 1149 مصاباً من المدنيين ، 54من رجال الإطفاء .

 

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