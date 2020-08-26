انخفاض صادرات النفط السعودية 8.7 مليار دولار على أساس سنوي في يونيو

أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، أنّ قيمة صادرات النفط السعودية انخفضت في يونيو 55% على أساس سنوي، لتسجل تراجعا قدره 8.7 مليار دولار.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أنّه مقارنة مع مايو، فإجمالي الصادرات شاملا السلع غير النفطية مثل الكيماويات والبلاستيك، زاد 19.1% إلى 1.86 مليار دولار.

وتواجه السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، ركودا حادا هذا العام في ظل أزمة فيروس كورونا وتراجع إيرادات النفط.

وفي مايو، تراجعت صادرات النفط السعودية بنحو 12 مليار دولار على أساس سنوي.