جزار الهرم اكتشف خيانة زوجته فذبح رقبتها زي المواشي: وجدت آثار جماع

جريمة بشعة لا حديث يعلو عليها في منطقة الهرم بالجيزة، زوج تخلص من حياة شريكة حياته بوحشية فصل رأسها وقطع جثتها أجزاء ثم وضعها في "ديب فريزر" وفرا هاربا.

اعترف الزوج والذي يعمل جزارا عن تفاصيل جريمته، أثناء مثوله أمام الجهات الأمنية والقضائية، أفصح عن تفاصيل اللحظات الأخيرة بينه وبين زوجته حتى سقوطه في إيدي رجال المباحث، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، الذين تمكنوا من ضبطه داخل شقة صديقه بمنطقة الوراق.

ملابس الزوجة أول طريق الشك

شيء غريب لاحظه الزوج عند عودته من العمل لمسكن الزوجية قلبت حياته رأسا على عقب، "بقالي 8 شهور بشك فيها، كانت كل شويه تتطلب مني الطلاق، وقبل الجريمة بيومين كنت راجع من الشغل، أنا شغال جزار في محل بالدقي، لقيت على ملابس مراتي - يقصد - الضحية - آثار سائل منوي.. ومكنتش لمتسها ولا أقمت معها علاقة من شهور".

قطعت رقبتها زي المواشي

من هنا بدأ الزوج يفكر في كيفية التخلص من زوجته، بدأ يخطط للمكيدة حتى استقر على موعد النهاية، "فكرت أتخلص منها، أخدت الأولاد عند حماتي، ورجعت معها على أساس إني هعزمها على العشاء ونقضي وقت كويس، ومفيش بمجرد ما دخلنا الشقة، دخلت أوضة النوم، دخلت أنا على المطبخ، أخدت السكينة، ورحت دبحها، قطعت رقبتها زي المواشي".

سقوط المتهم

يواصل المتهم قائلا: "بعد ما دبحتها، جبت الساطور وفضلت أقطع فيها، أخدت وقت كتير، وجبت أكياس بلاستك ووضعت أشلاء الجثة في ديب فريزر وهربت.. وأنا ماشي مكنش عارف أعمله إيه، اتصلت بواحد صاحبي في منطقة الوراق وقلت له اللي حصل، وروحت عنده وبعدين رميت التليفون بتاعي، وفضلت هربان لحد ما لقيت المباحث جت تحت البيت، عرفت أن هم وصلوا ليا، فتحت الباب ليهم ولما شفت رئيس مباحث الهرم المقدم أحمد عصام قلت له على كل التفاصيل وأنا راكب معاه في العربية، اعترفت بكل حاجة".

واصطحب رجال المباحث المتهم إلى الشقة مسرح الجريمة، وأرشد عن سكين بدأ بها الاعتداء على الزوجة بطعنات قاتلة وفصل بها رقبتها عن جسدها، ثم استخدم الساطور في تقطيع الجثة لأجزاء عدة قبل أن يضعها في "الفريزر" حتى لا تفوح رائحتها في المنطقة.

وجرى التحفظ على سلاح الجريمة، وقررت النيابة تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن المتهم ويدعى "محمود"، 43 سنة، جزار، أفصح عن ملابسات ودافع جريمته، واعترف في محضر الشرطة بأنه يشك في سلوك زوجته منذ قرابة 8 أشهر، وأنها على علاقة مع أحد الأشخاص.

وأضاف أنه قبل الجريمة عثر على آثار "سائل منوي" في ملابسها الداخلية، رغم أنه لم يعاشرها، ما دفعه إلى الانتقام منها وقتلها وتقطيع جسدها ووضعه في ديب فريزر، وبعدها فر هاربا إلى منطقة الوراق للاختباء في شقة أحد أصدقائه، والتي جرى ضبطه داخلها.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن قوات الشرطة تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم، وألقي القبض عليه، وجرى اقتياده إلى مكان الشقة "مسرح الجريمة"، للإرشاد عن مكان السلاح المستخدم "سكين وساطور".

وكشف المتهم عن ملابسات الجريمة، قائلًا إن زوجته طلبت الطلاق عقب مواجهته لها بما شاهده، وأثناء تواجدهما بالشقة طعنها بسكين عدة مرات في منطقة البطن.

وأضاف أنه لدى محاولة المجني عليها الاستغاثة، أجهز عليها بفصل رأسها عن جسدها، وتقطيع جثتها باستخدام ساطور إلى أجزاء، ووضعها داخل أكياس بالثلاجة "ديب فريزر".

وتلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من عامل على المعاش مُقيم دائرة القسم، بعثوره على جثة ابنته، ربة منزل 28 سنة، مُقطعة لأجزاء بداخل ثلاجة "ديب فريزر" بشقة سكنها، بعد خلافات بينها وزوجها، ويعمل جزاراً، 43 سنة، له معلومات جنائية.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه من خلال بعض الأكمنة، برئاسة قطاع الأمن العام أسفر أحدها عن ضبطه.

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر بها واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة.