حسام حسني يهنئ حميد الشاعري بألبومه الجديد

هنأ الفنان حسام حسني، الفنان حميد الشاعري، بإصدار ألبومه الجديد عبر حسابه على فيس بوك، ونشر صورة لحميد الشاعري، معلقا: "مبروك حميد الشاعري الألبوم الجديد".

واحتفلت شركة "كامب"، بالتوقيع مع حميد الشاعري لإنتاج ألبومه الجديد، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور ياسر القصراوي، ومجموعة كبيرة من وسائل الإعلام.

وأعلنت الشركة خلال حفل التوقيع، لأول مرة عن تفاصيل وموعد طرح ألبوم حميد الشاعري، والمقرر بداية الشهر المقبل، الذي يعود فيه حميد للساحة الفنية، بعد غياب 14 عاما، منذ آخر ألبوماته "روح السمارة" في عام 2006.