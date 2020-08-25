حميد الشاعري يعود بـ"أنا بابا" مع شركة "كامب" بعد غياب 14 عاما

احتفلت شركة "كامب"، بالتوقيع مع حميد الشاعري لإنتاج ألبومه الجديد، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور ياسر القصراوي، ومجموعة كبيرة من وسائل الإعلام.

وأعلنت الشركة خلال حفل التوقيع، لأول مرة عن تفاصيل وموعد طرح ألبوم حميد الشاعري، والمقرر بداية الشهر المقبل، الذي يعود فيه حميد للساحة الفنية، بعد غياب 14 عاما، منذ آخر ألبوماته "روح السمارة" في عام 2006.

ويحمل اسم الألبوم "أنا بابا"، ويضم 10 أغنيات، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم تامر حسين وعنتر هلال، ومحمد البوغة، وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما وغيرهم من الأسماء.

ويضم الألبوم الجديد أغنية مع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، الأغنية بعنوان "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الراحل سامح العجمى، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، كما يقدم حميد بالألبوم موهبتين غنائيتين، وهما المطربة چوري والمطرب الشاب يوسف.

جدير بالذكر أن حميد الشاعري ساهم من قبل في تقديم مجموعة من الأصوات الشابة في وقتها أصبحت نجوما على الساحة الفنية حاليا، منها مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من الشباب الجدد، منهم هيثم شاكر وحسام حبيب، كما كانت له إسهامات قوية في تطوير الموسيقى المصرية، جعلت منه رائدا لجيله في وقتها.