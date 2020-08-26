"هيئة الدواء": ضبط 4 آلاف علبة دوائية مهربة بمخزن غير مرخص

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أن حملات التفتيش المفاجئ التي قامت بها خلال شهر أغسطس الجاري، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة، منتهية الصلاحية، والمهربة بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية بعضها مرخص والآخر غير مرخص، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إن شهر أغسطس شهد تكثيفا للحملات التفتيشية على الصيدليات وأماكن تخزين الأدوية لضبط سوق الدواء والرقابة على صرف الأدوية المخدرة وضبط الأدوية المهربة وغير المسجلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم ضبط مخزن غير مرخص به 4 آلاف عبوة من الأدوية المهربة وغير المسجلة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، كما تم ضبط سبع مخازن أدوية غير مرخصة، وتم ضبط وتحريز 580 عبوة أدوية ومكملات غذائية وأدوية هرمونات مهربة، وأدوية منشورات، و70 علبة أدوية جدول 3 مخدرات، كما تم ضبط مخزن أدوية به 200 عبوة من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، ومستحضرات تجميل مهربة.

وتابع "الغمراوي" أنه تم ضبط 1385علبة أدوية بعدد من الصيدليات، وضبط كمية كبيرة من أدوية جدول 3 مخدرات، بالإضافة إلى ضبط صيدلية بها كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية ومعدة للبيع في حملة مشتركة مع مباحث التموين".

ولفت "الغمراوي" إلى أن التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية سيواصل جهود تكثيف الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري، وأن ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية وسلامة الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة والضبط، والتأكد من تطبيق الأسس السليمة لتداول الأدوية في مصر، وحماية صناعة الدواء المصرية، وحفاظا على حقوق الشركات والكيانات المنتجة للدواء في السوق المصري.