ضبط 87 كيلو لحوم مفرومة ومصنعة فاسدة بدمياط

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط، بالتنسيق مع مكتب المتابعة بديوان عام المحافظة، ومديريتي التموين والصحة، حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم خلال الحملة، التي قادها مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، الدكتور طارق يوسف أبو النجا، ضبط 30 كيلوجرام من الدواجن المتبلة الفاسدة، و25 كيلوجرام من الدواجن مجهولة المصدر، و12 كيلوجرام من مصنعات اللحوم منتهية الصلاحية، إضافة إلى حوالي 20 كيلوجرام من اللحوم المفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، لاستكمال الإجراءات القانونية.