كل ما يخص مراكز تجميع الألبان في دمياط

تابع المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أعمال قطاع الزراعة، بنطاق المحافطة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأجرى عبدالسميع معاينة لمراكز الألبان بنواحي مركز فارسكور، حيث جرى استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها، ضمن مشروع تطوير مراكز تجميع وتصنيع الألبان.

ونرصد في التقرير التالي، معلومات عن مراكز تجميع الألبان التي خضعت لإشراف وزارة الزراعة خلال العام الجاري، بعدما كانت تخضع لإشراف مديرية الصحة والوحدات المحلية التابعة لها.

وفقا للمهندس سالم البقري مدير عام الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة في دمياط قال لـ"الوطن"، يبلغ عدد مراكز تجميع الألبان في محافظة دمياط 4 هم كالتالي "مركز تجميع الألبان بقرية البستان دائرة مركز دمياط ومراكز الروضة والظهرة وأولاد خلف بدائرة فارسكور".

المراكز كانت تخضع في الماضي للوحدات المحلية والصحة ولكن بعد قرار وزاري صادر مؤخرا، باتت تخضع للزراعة التي تتولى مسؤولية منح رخصة التشغيل.

- مسؤولية مراكز تجميع الألبان تتمثل في تجميع الألبان من الفلاحين لتوريدها للمصانع و الشركات الكبري

- يبلغ متوسط إنتاج المراكز يوميا في فصل الصيف 4 طن صيفا و7.5 طن شتاء

- يبلغ تعداد العمالة 25 فرد في 4 مراكز دور مراكز التجميع التجميع، والتوصيل للشركات الكبيرة أو المصانع كـ"قتيلو، الصباغ، الدمياطي والدمياطة"، وشركة جهينة.

- تم إصدار أول ترخيص من الزراعة لمركز تجميع البستان

- شروط الترخيص تتمثل في الحصول على "رخصة الوحدة المحلية، رخصة حماية الأراضي والبناء قبل عام 2020 م مع تقديم صورة البطاقة الشخصية، وما يثبت الملكية".

- ترخيص المراكز الجديدة للمراكز الجديدة، يشترط عدم زيادة مساحة المركز عن 300 متر، وتقدم دراسة جدوى حال زادت المساحة عن ذلك.