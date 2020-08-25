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محافظ دمياط توجه برفع كفاءة الطرق بعد تنفيذ المشروعات

كتب:

سهاد الخضري
09:58 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
محافظ دمياط

محافظ دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي، بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، ورجب معيزة مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية، وكذلك رؤساء القطاعات الخدمية وشركات المرافق.

وتناول الاجتماع محاور خطة رد الشيئ لأصله بكافة مراكز ومدن المحافظة، كما تم عرض الأعمال المقرر تنفيذها، والمبالغ المُحصلة والمستحقة لدى شركات المرافق، لتنفيذ عمليات رد الشيء لأصله بعد إتمام المشروعات المُنفذة بكافة المناطق.

وأكدت محافظ دمياط أنه سيتم عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية على مدار اليومين المقبلين لوضع الخطوط العريضة للوائح المُنظمة لتلك العملية، وكذاك الجداول الزمنية للبدء فورًا في التنفيذ، لافتة إلى أهمية إنهاء الأعمال فى أقرب وقت ممكن، لتحسين مستوى وجودة الطرق ورفع كفاءتها.

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