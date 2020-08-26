السجن 9 سنوات لـ"مستريح السويس" استولى على 28 مليون جنيه

قضت محكمة جنح السويس اليوم، بمعاقبة "أ. ع."، المعروف باسم "مستريح السويس"، بالسجن لمدة 9 سنوات، بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال المواطنين، بزعم توظيفها في تجارة "الخردة" والعقارات بالعين السخنة.

وتمكن المتهم، وهو موظف بإحد الشركات في محافظة السويس، من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بأكثر من 28 مليون جنيه، من ضحاياه، بينهم زملاء له في العمل، بزعم توظيفها مقابل عائد شهري، قبل أن يفر هارباً.

وكانت الأجهزة الأمنية بالسويس قد تلقت بلاغات من عدد من المواطنين، بتعرضهم للنصب والاحتيال من جانب المتهم، وتم إعداد عدة أكمنة للقبض على المتهم، وبإحالته إلى المحكمة، قررت معاقبته بالسجن لمدة 9 سنوات.