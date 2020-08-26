وفد "المالية" يشيد بأداء "تكنولوجي" ديرمواس في إنهاء طلبات التصالح

قال طه داود نائب رئيس مركز ديرمواس في جنوب المنيا، إن وفدًا من وزارة المالية أشاد بأداء المركز التكنولوجي ودوره في إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحقيق أعلى مستهدف مع الالتزام بالشفافية والنزاهة.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم مع رؤساء القرى وأعضاء التفتيش الإداري لمناقشة آليات الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وحث المواطنين على سرعة التقدم بطلبات دفع الجدية منعًا لتعرض منازلهم للإزالة.

تابع نائب رئيس المركز ملفات الإزالات والإشغالات والنظافة والبيئة وعدد من الملفات الأخرى ووجه بتحسين مستوى الخدمات.

وأوضح أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أصدر قرارًا في وقت سابق بتشكيل فريق للمتابعة الميدانية بدائرة المركز، يضم أعضاء التفتيش المالي والإداري للمتابعة الميدانية ورفع تقارير دورية، منوهًا بأن هناك آليات تم وضعها للتقييم لكافة القيادات وجارٍ تفعيلها وشدد على أن المعيار هو الإنجاز ورفع مستوى الخدمات وتحصيل مستحقات الدولة والوصول بمخالفات البناء إلى أدنى مستوى.