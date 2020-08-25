مصادرة 1450 رغيف خبز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا

شنت الوحدة المحلية بمركز ملوي في محافظة المنيا، حملة لضبط الأسواق ومتابعة إنتاج الخبز، تنفيذا توجيهات اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس المركز، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار خاصة السلع الأساسية.

أسفرت الحملة عن تحرير محضرين تجميع خبز مدعم، ومصادرة 1450 رغيفا، وتحرير 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار لعدد من المحال التجارية، إلى جانب تحرير محضرين عدم الاحتفاظ بشهادة صحية، و3 محاضر إدارة محال دون ترخيص، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.