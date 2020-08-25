تسوية عقار مخالف على أملاك الدولة بالأرض في المنيا

شنت الوحدة المحلية لمدينة المنيا اليوم، حملة لإزالة العقارات المخالفة بحي جنوب المدينة، برئاسة العقيد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس المركز، أسفرت عن إزالة عقار مخالف بالبناء على أملاك الدولة بمنطقة مدينة العمال.

وتسبب العقار، الذي تم تسويته بالأرض، في إعاقة حركة المرور بين شارع الحرية وميدان مكة، حيث وجه رئيس المدينة بإزالة ورفع أي اشغالات بالمحلات الموجودة بالعمارات والشوارع، وتحرير محاضر للمخالفين.

وأكد رئيس المدينة، أثناء جولتة لمتابعة انتظام العمل داخل شوارع الحي، على احترام القانون من الجميع، لأن هذا يسهل أعمال وأداء الجهات التنفيذية من جهة، ومن جهة أخرى يساعد على استعادة هيبة الدولة، وترسيخ مفاهيم العمل والإنتاج، واحترام القوانين التي تضمن الحقوق وتحدد الواجبات.

على جانب آخر، أجرت الوحدة المحلية لقرية "نزلة حسين"، بالتعاون مع إدارة الري، أعمال تطهير ترعة "وسادة"، وتم رفع المخلفات للحفاظ على مياه النيل وتقليل الهدر منها، كما تم شن حملة نظافة مكثفة بقريتي "نزلة حسين" و"الشرفاء"، لرفع التراكمات والمخلفات والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وللحد من انتشار الأمراض والأوبئة.