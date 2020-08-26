إزالة 702 حالة بناء مخالف خلال الموجة الـ16 بالدقهلية

أعلن محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، أن إجمالي ما تم إزالته خلال الموجة الـ16 لحملة "حق الشعب"، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حتى الآن، يبلغ 702 حالة بمختلف القرى والمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وذلك منذ بداية هذه الموجة، نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي.

وأضاف مختار، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، أن الحالات شملت علي 603 حالات تعديات بالبناء على مساحة 36 ألف و683 متراً مربعاً، وعدد 99 حالة تعديات بالزراعة على مساحة 8 افدنة و14 قيراطاً و7 أسهم.

وأشار إلى أن تلك الأراضي تتبع ولاية الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وقطاعات الموارد المائية والري والسكك الحديدية والأوقاف والإصلاح الزراعي والطرق بمراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أن هناك تنسيق كامل مع مدير الأمن، اللواء رأفت عبدالباعث، ومع مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز وأقسام الشرطة، بنطاق المحافظة، لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي تعديات أولاً بأول، لاسترداد حق الشعب والدولة في أراضيها.

وأوضح أن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن هذه الموجة يأتي استكمالاً لسلسلة الحملات التي قامت بها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية، لإزالة كافة أشكال التعديات، واتخاذ الاجراءات المشددة حيال كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة، تطبيقا للقانون بكل حسم، وحفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين.