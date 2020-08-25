تفاصيل وظيفة مندوب مساعد بـ"قضايا الدولة" لخريجي حقوق وشريعة وشرطة

أعلنت هيئة قضايا الدولة قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2019.

إذ يشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة، الشروط المنصوص عليها قانونًا بالإضافة إلى ما يلي:

- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

- ألا يزيد عمره عن 30 عامًا في تاريخ نشر هذا الإعلان.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجرى له.

- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.

- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

ويتم تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.sla.gov.eg خلال الفترة من 19 سبتمبر 2020 وحتى يوم 1 أكتوبر 2020.

تفاصيل الالتحاق بوظائف هيئة قضايا الدولة

وذلك بعد إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح وظهور رقم الطلب الإلكتروني الخاص به، يتم طباعة استمارة تسجيل البيانات كاملة من خلال الموقع ذاته، بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

يتم سحب الملفات من مقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الكائن في: 8 شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، خلال الفترة من السبت الموافق 5 سبتمبر 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020، وذلك بعد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه وصورة ضوئية من شهادة المؤهل مقابل سداد مبلغ 400 جنيه لكل ملف تقديم.

وسيتم استلام الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020، طبقًا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة، علمًا بأن الملفات تقدم مستوفاة أصول المستندات والاوراق المطلوبة.

وأشارت الهيئة إلى أنّه لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، كما أنّ جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.