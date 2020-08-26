جيران ضحايا مجزرة كفر الدوار: الأسرة انتقلت للشقة قبل يومين

فرضت قوات الشرطة بكفر الدوار، في محافظة البحيرة، طوقاً أمنياً حول منزل ضحايا مذبحة حي "منشية النصر"، التي راح ضحيتها سيدة في العقد الثاني من عمرها، وطفلاها التوأم، البالغين 3 سنوات من العمر.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، فيما أجرى فريق من الطب الشرعي المعاينات اللازمة وفحص جثامين الضحايا، وإجراء تحليل الحامض النووي DNA للضحايا، بناءً على طلب النيابة.

وكشف عدد من جيران المنزل الذي شهد المجزرة، عن أن الأسرة انتقلت إلى الشقة "مسرح الجريمة" قبل يومين فقط، ولم يلاحظ الجيران أي تصرفات غريبة تدل على خلافات بين الزوجين، مشيرين إلى أن منزلهم القديم، يبعد حوالي كيلومترين عن محل سكنهم الجديد.

وشهد حي "منشية النصر" جريمة قتل مروعة، مساء أمس، حيث عثر الأهالي على جثث الأم وطفليها، داخل منزلهم، وتسود حالة من الغموض حول ظروف وملابسات الواقعة.

وحصلت "الوطن" على أسماء الضحايا، وهم "ياسمين ع. م."، 23 سنة، و"علي أ. م."، و"محمد أ. م."، 3 سنوات، وجميعهم يقيمون بمنشية النصر.