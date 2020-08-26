استرداد 125 فداناً من أملاك الدولة على الصحراوي الغربي بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، عن استرداد 125 فدان من أملاك الدولة، على الطريق المؤدي إلى الصحراوي الغربي، وذلك خلال الحملات التي تنفذها الوحدة المحلية، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية.

وقال رئيس مركز أبوقرقاص، الدكتور محمد حلمي، إن هناك تواصل وتنسيق بين الوحدات القروية، لتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، والعمل على رصد المخالفات.

وناشد رئيس المركز المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات الخاصة، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، في اتخاذ المسار القانوني الصحيح، مؤكداً أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص ستتصدى بكل حسم لمحاولات التعديات على هيبة الدولة، خاصةً في الفترة الراهنة، في ظل تطبيق الأجهزة التنفيذية الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان محافظ المنيا، اللواء أسامه القاضي، قد أكد في وقت سابق، أن أهم الملفات التي يعمل عليها حالياً هي القضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.