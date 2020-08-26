تداول امتحان الفيزياء "دور ثان" للثانوية العامة.. والتوصل لهوية مسربه

تداولت بعض صفحات الغش الالكترونية، نموذج امتحان زعمت أنَّه خاص بمادة الفيزياء التي يؤديها طلاب الثانوية العامة الشعبتين "العلوم والرياضيات" دور ثان، حاليًا وتستمر حتى الواحدة ظهرًا.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع لغرفة العمليات المركزية، تمكّن من التوصل لهوية الطالب المتسبب في التسريب وجار ضبطه واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاهه.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة شعبتي الرياضيات والعلوم الامتحان في مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي (الورقة الأولى)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لطلبة شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لطلاب شعبة الرياضيات.