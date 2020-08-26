صور.. مريض الفيل يستعد لإجراء عملية بجامعة المنصورة

بدأ قسم جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة في تحضير المريض زكي ممدوح محمد أبو غزالة، 39 سنة، من محافظة البحيرة، لإجراء العملية اللازمة له، بعد إصابة إحدى رجليه بمرض الفيل وتضخمت حتى وصل وزنها إلى حوالي 100 كيلو جرام.

ووضع الأطباء أربطة ضاغطة حول رجله المتضخمة، بالإضافة إلى عمل نظام غذائي له ليتخلص من السمنة المفرطة التي يعاني منها، مع وضع برنامج علاجي وغذائي قبل إجراء الجراحة اللازمة.

وقال الدكتور مسعد سليمان، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بطب المنصورة، إن تحضير المريض للعملية من أهم المراحل، وخاصة مع حالة "زكي" نظرا للسمنة التي يعاني منها.

وأضاف سليمان لـ"الوطن"، أن حالة زكي من الحالات الصعبة، وأهم جزء في العملية هو تحضير المريض، وبعدها نعده لسحب المياه، ووضع أجهزة على الرجل لضخ أكبر حجم من السائل الليمفاوي، ونصل بالرجل للحجم الطبيعي، وبعدها عمليات الجراحات وشفط إعادة تأهيل للطرف السفلي لإزالة كافة الزوائد.

يذكر أن "زكي" تعرض لخطأ طبي منذ حوالي 7 سنوات، في إحدى العيادات الخاصة بالإسكندرية، تسبب في إزالة الغدد الليمفاوية من رجله اليسرى، والتي بدأت في التضخم، حتى تسببت في إعاقة حركية له، وأصبح غير قادر على العمل.