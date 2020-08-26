عاجل.. الدولار يتراجع في عدد من البنوك بعد استقرار يومين

شهد سعر الدولار تراجعا بقيمة قرش مقابل الجنيه بعد استقرار دام يومين؛ ليباع في بنوك: "الأهلي المصري - عودة - الاستثمار العربي - الأهلي المتحد - قطر الوطني" بـ 15.94 جنيه، مقابل 15.95 أمس.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "hsbc - الإسكندرية - المصرف العربي - أبوظبي الأول - الإمارات دبي الوطني - التجاري الدولي - التنمية الصناعية - العقاري المصري العربي - المصرف المتحد - قناة السويس - الأهلي الكويتي (بيريوس) العربي الأفريقي، أقل سعر ليباع بـ15.93 جنيه.

وحافظ بنك مصرف أبوظبي على الصدارة في قائمة البنوك الأعلى سعرا لبيع الدولار بـ15.99 جنيه.