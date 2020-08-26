سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-8-2020 في مصر

سجّل سعر الدولار استقرارًا بالبنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأربعاء 26 أغسطس الحالي، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر صرف الدولار في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

وسجّل الدولار أعلى سعر له في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي ليباع بـ15.99 جنيه مقابل 15.83 جنيه للشراء، فيما وصل لأقل سعر له في بنكي hsbc، والعقاري المصري، ليباع بـ15.93 مقابل 15.83 جنيها للشراء.

أسعار العملات الأجنبية

وتراجع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاءـ بعد هدوء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ولا تزال أزمة فيروس كورونا هي الشغل الشاغل لاقتصادات العالم، فتارة يجري الحديث عن اعتماد وكالة الغذاء والدواء الأمريكية لبلازما دم المتعافين كعلاج للمرض، وتارة أخرى تذكر صحيفة "فاينانشيال تايمز" أنّ إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تدرس الاستخدام الطاريء للقاح "أسترازينيكا" المضاد للفيروس التاجي.

وسوف تتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع نحو اجتماعات "جاكسون هول" التي تضم مصرفيين وخبراء في الاقتصاد.

وعلى هامش الملتقى السنوي في "جاكسون هول"، سيلقي رئيس البنك المركزي "جيروم باول" خطابًا يوم الخميس للحديث عن أبرز التحديات وخطوات السياسة النقدية.

وعلى صعيد التعاملات، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 07:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.1817، وسجل أعلى سعر عند 1.1843 في حين سجل أقل سعر عند 1.1807.

فيما استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، مسجلًا في في بنك مصر 4.13 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.13 جنيه للشراء، 4.25 جنيه للبيع.

بينما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.80 جنيه للشراء، و20.98 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 20.80 جنيه للشراء، و20.98 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.25 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.29 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع.