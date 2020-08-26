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عاجل.. المجلس الأعلى للدفاع اللبناني يقرر رفع شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل

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سحر المكاوى
11:51 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
الرئيس اللبنانى ميشال عون

الرئيس اللبنانى ميشال عون

قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان  رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الغارات الإسرائيلية على لبنان، وفقا لما أعلنته قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان  تمديد التعبئة العامة لمواجهة كورونا حتى نهاية العام الجاري.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء، أنّ طائراته قصفت مواقع لحزب الله اللبناني، ردا على إطلاق نار استهدف قواته من جانب لبنان.

وأكد جيش الاحتلال في بيان، أوردته صحية "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنّ قواته لم تتعرض لأي إصابات خلال إطلاق النار، مضيفًا أنّ الجنود أطلقوا قنابل مضيئة وقذائف دخان ونيران حية ردا على إطلاق النار من الجانب اللبناني من الحدود.

وأضاف أنّه "ردا على ذلك، قصفت طائرات هليكوبتر وطائرات هجومية للجيش الإسرائيلي خلال الليل نقاط مراقبة تابعة لمنظمة حزب الله في المنطقة الحدودية".

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