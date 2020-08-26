نتنياهو ينصح حزب الله بعدم اختبار قوة إسرائيل

قال بينيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنّه ينصح حزب الله بعدم اختبار قوة إسرائيل، وفقا لما أعلنته قناة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنرد بقوة على حزب الله حال الاعتداء علينا".

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء، أنّ طائراته قصفت مواقع لحزب الله اللبناني، ردا على إطلاق نار استهدف قواته من جانب لبنان.

وأكد جيش الاحتلال في بيان، أوردته صحية "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنّ قواته لم تتعرض لأي إصابات خلال إطلاق النار، مضيفًا أنّ الجنود أطلقوا قنابل مضيئة وقذائف دخان ونيران حية ردا على إطلاق النار من الجانب اللبناني من الحدود.

وأضاف أنّه "ردا على ذلك، قصفت طائرات هليكوبتر وطائرات هجومية للجيش الإسرائيلي خلال الليل نقاط مراقبة تابعة لمنظمة حزب الله في المنطقة الحدودية".