حمدوك: الحكومة السودانية انتقالية ولا تملك قرار التطبيع مع إسرائيل

أعلنت الحكومة السودانية، أنّ رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، دعا الإدارة الأمريكية لضرورة الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع مع إسرائيل، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وتابعت: "الحكومة الحالية انتقالية ولا تملك تفويضا يتعدى مهامها للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل، وهذا الأمر يتم البت فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي".

والتقى رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وزير الخارجية الأمريكي، وناقشا حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتابع حمدوك على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أنّه ناقش ذلك في محادثة شفافة، إضافة إلى دعم الحكومة الأمريكية للحكومة المدنية، والعلاقات الثنائية.