الثقافة: حققنا نجاحا كبيرا في تحقيق العدالة الثقافية المستهدفة

قال محمد منير المتحدث باسم وزارة الثقافة، إن الوزارة تعمل على 7 محاور رئيسية منذ تولي الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، هذه الحقيبة المهمة كأول امرأة تتولى حقيبة الثقافة المصرية، وأن هناك استراتيجية تم وضعها مع الدولة المصرية والتي تعتمد على 7 محاور هي تحقيق العدالة الثقافية، تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، تنمية المواهبين والنابغين، دعم الصناعات الثقافية، تطوير المؤسسات الثقافية، حماية وتعزيز التراث الثقافي، وتحقيق الريادة الثقافية التي تعتبر قوة مصر الناعمة.

وأضاف منير، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن كل هذه المحاور تعمل عليها وزارة الثقافة على التوازي بشكل مكثف إلا أن ظهرت جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم كله وكان لمصر الصمت والريادة في أنها أول دولة عربية وأفريقية ومن أوائل دول العالم التي بثت أنشطتها الثقافية والفنية عبر الواقع الافتراضي من خلال السوشيال ميديا والإنترنت.

وأكد، أننا حققنا نجاحا كبيرا ساهم في تحقيق العدالة الثقافية التي كانت تسعى إليها وزارة الثقافة دائما، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة أطلقت قناتها على يوتيوب في 24 مارس الماضي ووصل عددها اليوم 30.5 مليون مشاهد على قناة وزارة الثقافة وهذا عدد كبير استطعنا الوصول له في فترة قليلة.

وتابع، أننا نقوم بتحليل البيانات التي تأتي إلينا دائما لكي نستطيع الاستفادة منها في دعم الأنشطة والفئات المستهدفة من العمل الثقافي بكل أشكاله وتنوعه، لأن مصر تشتهر بتعددياتها الثقافية في كل مكان، وأننا عندما حللنا البيانات وجدنا أن الشباب يستحوذ على 59% من المشاهدات التي تم بثها أونلاين عبر قناة وزارة الثقافة والموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت وأيضا الكتاب كان له نصيب كبير في الأنشطة التي بثت أونلاين من خلال تحميل بعض الكتب عن طريق الـpdf.

واستكمل، أن هناك العديد من الزيارات الافتراضية للمتاحف تم بثها عبر موقع الإلكتروني للوزارة وقدمنا الثقافة بكل مفرداتها في واقع افتراضي ولكن ساهم في تحقيق جزء من استراتيجية وزارة الثقافة.