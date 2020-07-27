محافظ بورسعيد يلتقى وفدا من وزارة الثقافة لبحث سبل التعاون

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، وفدا من وزارة الثقافة، لبحث سبل التعاون بين المحافظة والوزارة في دعم المجال الثقافي والفني وتوثيق الإنجازات والمشروعات وتوعية المواطنين من خلال الأعمال الفنية الراقية التي تعبر عن تاريخ المحافظة وإنجازاتها، جاء ذلك بحضور ممثلي لجنة وزارة الثقافة ومديرة مديرية الثقافة ببورسعيد.

ورحب المحافظ بالتعاون مع الوفد في مجال تنمية الأعمال الفنية بالمحافظة، واستمع لأحد أعضاء الوفد حول العديد من الموضوعات التي تتعلق بتوثيق الإنجازات وتوعية المواطنين باستخدام الأشكال المختلفة من الأعمال الفنية والثقافية.

وأكد محافظ بورسعيد أننا نهدف توعية المواطنين وخاصة الشباب بجهود الدولة المصرية على كافة الأصعدة، من خلال العديد من الأنشطة وتنمية المجالات التي تستهدف الشباب في المقام الأول، حيث تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن مجمل إنجازات المحافظة لتوضيح رؤية بورسعيد نحو تمكين ودعم الشباب وتوعيتهم بجهود المحافظة.

وأشاد أعضاء الوفد بالأعمال والمشروعات العملاقة التي شهدتها محافظة بورسعيد، والتطور الملحوظ في كافة المجالات، مؤكدين أن بورسعيد اتخذت خطوات ثابتة نحو التنمية الشاملة.