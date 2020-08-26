21 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بوسط الإسكندرية

استمرارا للمتابعة الدورية التي يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفي إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كل أنحاء الجمهورية.

أوضح شاكر جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال إنه في نطاق قطاع وسط التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والذي يبلغ عدد المشتركين به نحو 410 آلاف مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يوليو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى نحو 21 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم:

- الانتهاء من عدد من التوسعات من خلال إضافة وإحلال نحو 11 كم كابلات جهد متوسط.

- إضافة وإحلال نحو 7 كيلومترات كابلات جهد منخفض.

- إضافة وإحلال 4 كم شبكة هوائية جهد منخفض.

- إضافة 2 محول وتم إحلال نحو 14 محولا آخر.

وأشار إلى أنه تم تحرير في نطاق قطاع وسط التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء 5 آلاف محضر بإجمالي مبلغ يصل إلى نحو 13 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تركيب نحو 80 ألف عداد مسبق الدفع.

وأوضح أنه نتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين وجارٍ استكمال خطط التطوير طبقاً للجداول الزمنية المعدة لذلك.

وأكد شاكر على الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير، مؤكدا على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها.

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل، مؤكدا على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

وشدد الدكتور شاكر على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.