وزير الري: مصر تدرس ربط الكهرباء مع الجانب الإثيوبي

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر في انتظار جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي لم تتحدد معالمها بوضوح حتى الآن، ولكن تم التجهيز لها بأطروحات مرنة تحقق مصالح الجميع، فمصالح إثيوبيا تكمن في توليد الكهرباء، موضحًا أن الأطروحة المصرية تتضمن السماح لإثيوبيا بتوليد الكهرباء في أحلك ظروف الجفاف بكفائه 85%، لأن من حق الشعب الإثيوبي أن يدخل له كهرباء وينعم بها، بل تسعى مصر للربط الكهربائي مع إثيوبيا.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC"، أن مصر تدرس بجدية ربط الكهرباء مع الجانب الإثيوبي، وأن يصبح هناك تكامل، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بذلك، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إثيوبيا تسعى لإقامة مشروعات مستقبلية، ومصر لا تمانع ذلك على الإطلاق.

وتابع: "إحنا مش ممانعين ذلك أبدًا، بل بالعكس عندنا استعداد نشاركهم في تلك المشروعات، بس تكون هذه المشروعات طبقا للقانون الدولي، ولازم نتفق على آلية فض المنازعات، أي عقد بين أي طرفين لازم يكون فيه آلية لفض المنازعات، حتى لو واحد بيشتري سيارة، لازم يكون فيه آليه فض المنازعات".